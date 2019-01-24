Расписание автобусов №40 изменится в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:01 2019-01-24T09:02:48+03:00

Изменить размер текста: A A

С 26 января в Барнауле изменяется расписание автобусов №40 «площадь Спартака – микрорайон Затон». Городская администрация опубликовала обновленное расписание.

Так, в будние дни отправление автобуса с конечной остановки «пл. Спартака» будет начинаться с 6.10, последний маршрут отъезжает в 22.10. Отправление автобуса с конечной остановки «мкр.Затон» стартует с 6.15, заканчивается после 22.30. Каждые день отправляться с остановок будут 46-47 рейсов.

Что касается праздничных и выходных, то в эти дни количество рейсов значительно сократится – до 29-30. С пл. Спартака автобусы начнут ходить с 06.40, закончат в 22.03. С микрорайона Затон первый рейс отправится в 6.15, а последний в 22.23.

Подробнее смотрите в графике:

Читайте также

С февраля в транспорте Барнаула можно будет рассчитываться банковской картой