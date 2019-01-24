2019-01-24T06:48:46+03:00
Экономика

ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне

САПОЖКОВА Александра
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ВТБ получил патент на технологию создания мультиэмитентных расчетных и платежных систем на блокчейне. Он распространяется на функциональное ядро, а также структуру системы. Это первый случай патентования результатов интеллектуальной деятельности банка.

Технология позволит ВТБ создавать цифровые продукты, сервисы и платежные инструменты, решая задачи учета взаиморасчетов между практически неограниченным количеством участников системы. Среди таких сервисов – системы быстрых платежей, трансграничные расчеты, программы лояльности и др. Потенциальными пользователями могут стать как физические, так и юридические лица, в том числе другие банки. Мультиэмитетная система обладает потенциалом снижать издержки и повышать эффективность бизнес-процессов для всех участников.

Прототипом применения технологии в банке стал «Цифровой расчетный сервис» – инструмент для p2p-переводов на блокчейне. Распределенный реестр обеспечил неизменность хранения информации об остатках на аккаунтах клиентов и взаимных требованиях банков, которые в свою очередь используются для клиринга и расчетов. Функции платежной системы взяли на себя смарт-контракты, а скорость проведения операций ограничивалась только производительностью блокчейна. Расчеты не предполагают использования криптовалют и производятся в фиатной валюте – рублях.

«Инвестиции, которые ВТБ направляет на развитие ИТ, меняют свой характер с прикладных на стратегические. Если раньше они помогали решать внутренние задачи, то теперь они нацелены на создание высокотехнологичных систем. Получение патента – значимый шаг на пути развития цифровой экосистемы банка и важный сигнал рынку. В мире идет гонка технологий и их патентования: ведущие мировые банки аккумулировали не один десяток патентов, связанных с применением блокчейна. На российском рынке практика защиты интеллектуальной собственности в области финансовых и околофинансовых технологий только формируется. Мы будем двигаться в этом направлении и призываем коллег по индустрии к тому же», – отметила Ольга Дергунова, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ.

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