2019-01-24T07:27:36+03:00
Происшествия

На Алтае кочегар сжег в печи собутыльника

САПОЖКОВА Александра
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Следствие предъявило работнику котельной обвинение по статье «Убийство». Он находится под стражейСледствие предъявило работнику котельной обвинение по статье «Убийство». Он находится под стражейФото: Олег УКЛАДОВ
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Жуткое убийство раскрыли алтайские следователи. В Первомайском районе 46-летнего мужчину сожгли в печи.

Селянин пропал 17 декабря прошлого года – вышел из медицинского учреждения и исчез. Так как исчезновение было внезапным, следствие предположило, что он мог стать жертвой преступления. Удалось установить его последнее место пребывания – одна из котельных в Новоалтайске.

- В помещении обнаружили следы крови, которые были и на одежде 63-летнего кочегара. А в печи найдены костные останки. Экспертизы подтвердили, что и кровь, и останки принадлежат пропавшему мужчине, - рассказали в Следственном управлении СК по краю.

По версии следствия, преступник и жертва распивали в котельной спиртное и между ними произошел конфликт. Кочегар убил товарища (чем именно – установить не удалось), а после засунул тело в печь.

Сейчас следствие предъявило работнику котельной обвинение по статье «Убийство». Он находится под стражей. Отмечается, что ранее кочегар был неоднократно судим. Расследование продолжается.

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