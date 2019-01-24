Две квартиры с музыкальными комнатами продают в Барнауле и Рубцовске

СЕГОДНЯ 06:20 2019-01-24T06:20:33+03:00

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В Барнауле и Рубцовске продают квартиры, где имеются комнаты с музыкальными инструментами. Обе находятся на предпоследних этажах, соответственно, окружены соседями.

В Рубцовске владельцы просят за огромную шестикомнатную квартиру в 186 «квадратов» 5,5 млн. На сегодня это самая дорогая продающаяся квартира в городе.

- В ней два холла, две гардеробные, три спальни, два санузла, столовая и музыкальная комната площадью в 16 кв. м. с фортепиано, - сообщает «Алтайский портал недвижимости».

В Барнауле четырехкомнатная квартира площадью 138 кв. м. находится на Змеиногорском тракте в престижном жилом комплексе - с видеокамерами, круглосуточной охраной и ограниченным доступом. Во дворе есть даже фонтан и сосны. В комнате для музыкального творчества стоят синтезатор, барабанная установка и динамики для качественного звучания. Также есть столовая, гостиная, спальни, санузлы, гардеробная, прачечная.

- Квартира с авторским дизайном. В каждой комнате имеются встроенные индивидуально изготовленные австрийские шкафы-купе, - отмечает собственник.

Стоит жилье 12 млн 350 тыс. рублей, что для барнаульских квартир довольно дорого.