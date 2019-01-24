Погода на 24 января 2019 года в Барнауле: -7 градусов и снег

СЕГОДНЯ 04:46 2019-01-24T04:46:50+03:00

Синоптики рассказали о погоде на 24 января 2019 года в Барнауле

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В четверг, 24 января 2019 года, в Барнауле ожидается спокойная погода.

Так, согласно синоптикам, в Алтайском крае переменная облачность, в отдельных районах снег, на дорогах гололедица. Утром в восточных районах изморозь, туман. Ветер южный, 3-8 м/с, днём местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем -5…-10 градусов.

В Барнауле переменная облачность, днём снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха днем -7…-9 градусов.

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