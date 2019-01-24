Объем соцвыплат в Алтайском крае увеличится на 12,8%
Министр социальной защиты Алтайского края заявила, что демографию вновь нужно повышать и озвучила ведущее в этом году направление соцполитики.
Бюджет соцпомощи в 2019-ом составит 17,5 млрд рублей – на два больше, чем прошлый. Объем соцвыплат увеличится на 12,8%. Деньги пойдут на поддержку здоровья, получение жилья многодетными семьями и целый ряд льгот.
- В девятнадцати муниципальных районах края отсутствуют утвержденные тарифы на тепловую энергию, в связи с чем у малообеспеченных жителей данных территорий снижен размер государственной поддержки, предоставляемой в виде субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг, - завила Наталья Оськина.
Ее посыл должны усвоить главы районов в зале, как депутаты ,так и чиновники края.
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