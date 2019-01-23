2019-01-23T16:45:38+03:00
Общество

Школы и больницы Алтайского края получили более 140 новых авто

САПОЖКОВА Александра
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Школы и больницы Алтайского края получили более 140 новых автоШколы и больницы Алтайского края получили более 140 новых автоФото: предоставлено пресс-службой
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Девять мобильных ФАПов, 30 машин скорой помощи, несколько школьных автобусов и 24 автомобиля «Лада Ларгус» сегодня, 23 января, передали представителям алтайских школ и больниц.

Транспорт был выставлен на площади Советов в Барнауле. Документы и ключи вручил лично губернатор Виктор Томенко.

- Я хочу, чтобы такие церемонии не становились грандиозными событиями и праздниками. Они должны быть обыденностью: подошло время - выделили средства и заменили транспорт, - сказал глава региона.

В правительстве региона отметили, что 78 школьных автобусов, которые приобрели за счет федеральных средств, оборудованы цифровыми тахографами, навигационной системой ГЛОНАСС, системой экстренного реагирования при авариях ЭРА ГЛОНАСС. Стоимость каждого превышает миллион рублей.

Мобильные фельдшерско-акушерские пункты направили в девять районов края с наибольшим числом малых населенных пунктов. Они оснащены тем же набором оборудования, что и стационарные. Непосредственно в машине можно вести осмотр детей и взрослых, проводить манипуляции. Вместе с фельдшером в населенный пункт могут выезжать терапевт, педиатр и узкие специалисты. Машины «Лада Ларгус» устроены так, что при транспортировке пациента ему можно оказывать помощь, проводить определенные медицинские манипуляции.

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