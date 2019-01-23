2019-01-23T16:13:18+03:00
Общество

Барнаульцам вновь предстоит выбрать объекты для благоустройства

САПОЖКОВА Александра
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Жителям Барнаула во второй раз предоставили право самим выбирать объекты для благоустройства по программе «Формирование современной городской среды».

Напомним, в прошлом году по итогам интернет-голосования провели благоустройство шести пространств.

- Теперь осталось 49. Именно за них и предстоит голосовать, - поясняет Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи. - После определения лидеров будут выполнены эскизные проекты, которые представят на суд общественной комиссии. Затем разработают проектно-сметную документацию. К работам планируется приступить в июне.

Голосование стартует на официальном сайте Барнаула 25 января и завершится 7 февраля. Соответствующий баннер будет размещен на главной странице. Также ссылки на голосование будут на страницах горадминистрации в соцсетях. Не ограничивается ни число голосований в день, ни количество территорий, за которые можно отдать голос единовременно.

По предварительным данным, финансирование программы «Формирование современной городской среды» в Барнауле составит порядка 300 млн рублей. Две трети средств направят на ремонт 109 дворов, а треть - на благоустройство территорий, выбранных жителями.

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