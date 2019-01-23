Владимир Полетаев: Горный Алтай готов развивать приграничное сотрудничество с соседними странами

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-23T14:57:01+03:00

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Представитель от исполнительного органа госвласти Республики Алтай Владимир Полетаев встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным.

- Обсудили со статс-секретарем детали предстоящей командировки делегации Совета Федерации в Польшу, а также вопросы развития приграничного сотрудничества Республики Алтай с соседними регионами Китая, Монголии и Казахстана, – отметил Владимир Полетаев.

Стороны также рассмотрели перспективы развития межпарламентской дипломатии и проведения крупных международных мероприятий на территории Республики Алтай.

По мнению Григория Карасина, курирующего в МИДе вопросы взаимодействия с Советом Федерации, роль парламентариев в достижении взаимопонимания и сотрудничества между странами растет с каждым годом. Российские регионы также имеют значительный потенциал в этой области, считает Владимир Полетаев.

- Субъекты, по территории которых проходит государственная граница Российской Федерации, заинтересованы в укреплении экономических и культурных связей с приграничными регионами соседних стран, – отметил сенатор.

По его словам, Республика Алтай, граничащая с Китаем, Казахстаном и Монголией, это перспективная территория для реализации с ними совместных проектов.