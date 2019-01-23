2019-01-23T13:39:05+03:00
Общество

Мораторий на рубки в ленточных борах вводят на Алтае

САПОЖКОВА Александра
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Заготовка лесаЗаготовка лесаФото: Олег УКЛАДОВ
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«Алтайлес» с 15 марта добровольно приостанавливает все виды рубок и заготовку древесины в Завьяловском, Мамонтовском и Алеусском заказниках.

Как сообщает региональное правительство, запрет будет действовать до установления особо защитных участков (ОЗУ). Такое решение принято рабочей группой по определению особого статуса ленточных боров.

В Алтайском крае десять заказников в зоне ленточных боров требуют установления особо защитных участков. В Панкрушихинском и Касмалинском заказниках они уже выделены. Сейчас работы по выделению зон особой охраны идут в Мамонтовском заказнике. На территории Кулундинского, Волчихинского, Корниловского, Егорьевского заказников и в заказнике «Урочище Рублево» планируется провести дополнительные обследования.

Отмечается, что экологическое сообщество края подготовило научное обоснование выделения таких зон как минимум в четырех заказниках.

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