2019-01-23T13:33:57+03:00
Происшествия

Мужчина до смерти избил знакомого за предложение развлечься с девушками

Он нанес ему смертельные удары по голове
Дарья САВЕНКО
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Мужчина вину признал, но утверждает, что смерти новому знакомому не хотел.Мужчина вину признал, но утверждает, что смерти новому знакомому не хотел.Фото: Дарья САВЕНКО
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Житель Новоалтайска предстанет перед судом за смерть своего нового знакомого. Инцидент произошел в один из дней октября прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, мужчина возвращался вечером домой, когда его попросил помочь разобраться с телефоном прохожий. В благодарность незнакомец предложил выпить в кафе, однако обвиняемый пригласил его к себе домой.

Во время застолья между мужчинами произошла ссора. Случилась она из-за того, что новый знакомый попросил пригласить в их компанию несовершеннолетних девушек. Это не понравилось хозяину квартиры, и он несколько раз ударил гостя по голове, а после волоком вытащил его из дома и оставил на дороге. Подняться мужчина сам он уже не мог. Там его тело и обнаружили утром прохожие.

Уголовное дело возбудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина вину признал, но утверждает, что смерти новому знакомому не хотел.

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