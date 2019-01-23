В Барнауле изменится расписание автобусов маршрута №40
С субботы, 26 января, в Барнауле изменяется расписание движения автобусного маршрута №40 «пл.Спартака – мкр.Затон». Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.
Расписание автобусов маршрута №40 с 26 январяФото: предоставлено пресс-службой
Фото: предоставлено пресс-службой
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