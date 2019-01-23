2019-01-23T12:43:15+03:00
Общество

В Барнауле изменится расписание автобусов маршрута №40

Дарья САВЕНКО
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С субботы, 26 января, в Барнауле изменяется расписание движения автобусного маршрута №40 «пл.Спартака – мкр.Затон». Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Расписание автобусов маршрута №40 с 26 января Фото: предоставлено пресс-службой

Расписание автобусов маршрута №40 с 26 январяФото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

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