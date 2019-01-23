Жительница Барнаула судится с клиникой «Антуриум»

СЕГОДНЯ 12:08 2019-01-23T12:11:46+03:00

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Наталья (имя изменено) в 2014 году обратилась в известную барнаульскую клинику «Антуриум», чтобы избавиться от шишки на большом пальце правой ступни.

- Хирург предложил делать операцию «Шаде» по удалению выпирающей косточки, - рассказывает женщина. - Причем, сказал, что я имею предрасположенность к вальгусной деформации, и нужно оперировать сразу обе ноги, то есть и левую, на которой косточки практически не было. Оплатив 15 тысяч рублей, я оказалась на операционном столе, — рассказала Наталья изданию «МК на Алтае».

После операции, по словам женщины, она тщательно следовала всем рекомендациям, но вскоре заметила, что палец на левой ноге стал заваливаться набок, а потом ступня так распласталась, что стала походить на лягушачью лапку. К тому же начались невыносимые боли.

Многочисленные специалисты подтверждали, что это все последствия неправильно проведенной операцией. Но самое интересное, что письменного заключения никто не давал. Решился на это только один авторитетный врач.

В Центре травматологии Наталье провели сложнейшую операцию — полностью перестроили ступню. Впереди еще одна операция по удалению металлических конструкций. А сейчас женщина проходит курс массажа, реабилитацию и судится с клиникой.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и будет ключевым моментов в разрешении гражданского спора. Истица ходатайствовала о назначении экспертизы в Москве. Но, несмотря на тождественную сумму и более короткие сроки, суд назначил ее проведение в Барнауле. Сейчас производство по делу приостановлено, - прокомментировала адвокат пациентки Александра Высоцкая.

В самой клинике считают, что вины врача в этом нет.

- Пациентка осталась недовольна качеством медицинской помощи и оформила претензию, — говорит главный врач клиники Лариса Шкрет. — Мы претензию не удовлетворили, поскольку считаем, что нашей вины нет. По закону пациентка поступила правильно: обратилась в суд, который и определит, кто прав.