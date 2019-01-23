Пенсионерка похитила продукты и лекарства из камеры хранения магазина

СЕГОДНЯ 11:15 2019-01-23T11:15:37+03:00

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Полицейские краевой столицы задержали 68-летнюю женщину, которая похитила лекарства и продукты. Инцидент произошел в начале января этого года в одном из продуктовых супермаркетов Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, женщина пришла в магазин и перед тем, как пойти за покупками, оставила в камере хранения свою сумку с вещами. Пенсионерка 1950 года проследила, пока горожанка уйдет, а после открыла ячейку хранения и похитила пакет с продуктами питания и лекарствами, а также одежду. Сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность злоумышленницы, а после - задержали ее. Похищенное имущество у бабушки было изъято.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, то есть хищение чужого имущества».