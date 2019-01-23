2019-01-23T10:44:09+03:00
Общество

Снег и похолодание накроют Барнаул в ближайшие дни

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле в ближайшие дни изменится погода.В Барнауле в ближайшие дни изменится погода.Фото: Дарья САВЕНКО
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В ближайшие дни в Барнауле ожидается похолодание и снег с метелью.

Как сообщают алтайские синоптики, в ночь на четверг, 24 января, температура воздуха в краевой столице опустится до -15…-17 градусов. Днем прогреется до -7…-9 градусов. Ожидается снег, ветер до восьми метров в секунду.

Ночью в пятницу, 25 января, столбик термометра опустится до -13…-15 с потеплением в течение ночи. В конце ночи прогнозируют снег, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Днем обещают -6…-8 с похолоданием к концу дня до -18 градусов. В течение дня также будет идти снег, ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В ночь на 26 января температура в Барнауле опустится до -25…-27, а днем поднимется до -8…-10 градусов. Временами будет идти снег, ветре юго-западный до 10 метров в секунду.

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Татьянин день, 25 января, по традиции, будут отмечать не только обладательницы этого прекрасного имени, но и студенты. А к гуляниям студентов и Татьян могут присоединиться и другие жители города (подробнее).

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