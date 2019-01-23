2019-01-23T10:41:38+03:00
Происшествия

Иномарка протаранила три машины и врезалась в офис «Сбербанка»

Дарья САВЕНКО
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Скриншот Barnaul22Скриншот Barnaul22
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Женщина за рулем иномарки устроила массовое дорожно-транспортное происшествие и врезалась в здание. Инцидент произошел в среду, 23 января, на улице Чайковского в барнаульском поселке Южный.

Как сообщили в социальных сетях очевидцы аварии, женщине-водителю Hyundai Santa Fe стало плохо, и ее авто задним ходом протаранило три машины, стоящие на парковке, а затем врезалось стену офиса «Сбербанка».

Пострадавших в этой аварии, к счастью, нет.

На фотографиях видно, что на заднем стекле машины размещена реклама: «Автоюрист».

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