2019-01-23T10:59:54+03:00
Происшествия

Экс-главу администрации Топчихинского района осудили за мошенничество

Дарья САВЕНКО
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Он продал краевую собственность предпринимателюОн продал краевую собственность предпринимателюФото: Олег УКЛАДОВ
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Бывшего главу администрации Топчихинского района и районного предпринимателя признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

На территории Топчихинского района находится железнодорожный подъездной путь. Право собственности на него принадлежало Алтайскому краю. Однако соответствующих документов не было.

Этим решили воспользоваться глава района и владелец угольной компании, которая поставляет топливо для нужд района. Путь требовался предпринимателю для прогона железнодорожных составов к территории компании. Осенью 2016 года глава района поручил подчиненным изготовить ряд документов, на основании которых право собственности перешло к подставному лицу, а затем по договору купли-продажи уже передано владельцу компании.

Ущерб бюджету региона от мошеннических действий составил более 3 млн рублей. Уголовное дело было расследовано по оперативным материалам Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Экс-глава администрации своей вины не признал, а предприниматель оказал активное содействие следствию и возместил материальный ущерб. Первый получил четыре года условно с выплатой штрафа в размере 800 тысяч рублей, второму - 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей.

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