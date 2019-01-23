Мертвая женщина пролежала в барнаульской многоэтажке почти две недели

СЕГОДНЯ 08:24 2019-01-23T08:28:49+03:00

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Следователи и полиция смогли задержать мужчину, который убил свою знакомую. Ее тело пролежало в одной из квартир барнаульской многоэтажки на улице Юрина, 225 почти две недели.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, днем 9 января между 39-летним мужчиной и его 48-летней гостьей после выпитого спиртного произошел конфликт. Он заподозрил женщину в краже денег. Разбираться мужчина не стал, а нанес женщине пять ударов ножом в грудь. От полученных травм гостья скончалась на месте.

Тело женщины пролежало до 22 января, пока его не обнаружила хозяйка квартиры. Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Следователи Следственного Комитета и оперативные сотрудники полиции смогли в кратчайшие сроки задержать скрывающего мужчину. В настоящее время он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и следователем ему предъявлено обвинение в совершении убийства. В ближайшее время следствием будет направлено в суд ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ведомстве отмечают, что он в 2017 году освободился из мест лишения свободы, где длительное время отбывал наказание за совершение аналогичного преступления - убийства.