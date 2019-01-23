2019-01-23T07:34:07+03:00
Общество

В Барнауле около музея «Город» запретят парковку

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Стоянку запретят для безопасной высадки пассажиров.Стоянку запретят для безопасной высадки пассажиров.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В краевой столице у здания музея «Город» по адресу Ленина проспект, 4/Льва Толстого, 24, запретят стоянку машин.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей, будут установлены с четверга, 24 января. Необходимо это для безопасной высадки пассажиров у музея «Город»

Участников дорожного движения просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков.

Читайте также

Военные перекроют алтайские трассы 23 января

В Алтайском крае ограничат движения на трассах. Связано это с движением военных колон (подробнее).

Машина мэра Барнаула на парковке для инвалидов: водителя могут лишить премии

ГИБДД Барнаула выясняет обстоятельства инцидента возле здания городской администрации. Дело в том, что Land Cruiser, на котором обычно ездит глава Барнаула Сергей Дугин, был замечен на парковочном месте для инвалидов (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мертвая женщина пролежала в барнаульской многоэтажке почти две недели
Житель Новоалтайска больше года насиловал племянницу
Александр Сурин назначен президентом - председателем правления «Запсибкомбанка»
Кефир и кефирный продукт: в чем разница
Жительница Барнаула украла у знакомой несколько пар сережек
Военные перекроют алтайские трассы 23 января
Житель алтайского села улетел в кювет на угнанной иномарке
В Барнауле проходит рейд «Пешеходный переход»
Новый детский сад на 330 мест появится в Барнауле
Алтайский стрелок выиграл золото международных соревнований
Два человека пострадали в Барнауле после столкновения трех иномарок
На Алтае мужчина убил собутыльника за мат в присутствии женщины
Улететь в Казань из Барнаула будет проще
На нацпроект «Образование» на Алтае потратят 3 млрд рублей
Неизвестные сообщили в Бийске о минировании городской больницы