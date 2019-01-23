В Барнауле около музея «Город» запретят парковку
В краевой столице у здания музея «Город» по адресу Ленина проспект, 4/Льва Толстого, 24, запретят стоянку машин.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, дорожные знаки, запрещающие стоянку автомобилей, будут установлены с четверга, 24 января. Необходимо это для безопасной высадки пассажиров у музея «Город»
Участников дорожного движения просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков.
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