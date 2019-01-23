Житель Новоалтайска больше года насиловал племянницу

СЕГОДНЯ 07:04 2019-01-23T07:04:08+03:00

Мать ребенка не узнала о насилие спустя год, как оно началось. Фото: Дарья САВЕНКО

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Житель Новоалтайска предстанет перед судом за то, что домогался и насиловал свою племянницу. В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили подробности этого преступления.

В конце 2016 года мужчина и его супруга переехали на постоянное место жительства в Новоалтайск. На время они поселились в доме родной сестры супруги, которая воспитывала 12-летнюю дочь. Он быстро вошел в доверие девочки и стал оказывать ей знаки внимания. После того, как семья переехала в собственный дом, мужчина часто приходил в дом к родственникам.

В один из дней января 2017 года произошло страшное – он остался с девочкой наедине и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Насилие продолжалось больше года, пока мать ребенка не узнала об этом.

Свою вину 45-летний мужчина признал частично.