2019-01-23T07:04:08+03:00
Происшествия

Житель Новоалтайска больше года насиловал племянницу

Свою вину 45-летний мужчина признал частично
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Мать ребенка не узнала о насилие спустя год, как оно началось.Мать ребенка не узнала о насилие спустя год, как оно началось.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Житель Новоалтайска предстанет перед судом за то, что домогался и насиловал свою племянницу. В СУ СКР по Алтайскому краю сообщили подробности этого преступления.

В конце 2016 года мужчина и его супруга переехали на постоянное место жительства в Новоалтайск. На время они поселились в доме родной сестры супруги, которая воспитывала 12-летнюю дочь. Он быстро вошел в доверие девочки и стал оказывать ей знаки внимания. После того, как семья переехала в собственный дом, мужчина часто приходил в дом к родственникам.

В один из дней января 2017 года произошло страшное – он остался с девочкой наедине и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Насилие продолжалось больше года, пока мать ребенка не узнала об этом.

Свою вину 45-летний мужчина признал частично.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мертвая женщина пролежала в барнаульской многоэтажке почти две недели
В Барнауле около музея «Город» запретят парковку
Александр Сурин назначен президентом - председателем правления «Запсибкомбанка»
Кефир и кефирный продукт: в чем разница
Жительница Барнаула украла у знакомой несколько пар сережек
Военные перекроют алтайские трассы 23 января
Житель алтайского села улетел в кювет на угнанной иномарке
В Барнауле проходит рейд «Пешеходный переход»
Новый детский сад на 330 мест появится в Барнауле
Алтайский стрелок выиграл золото международных соревнований
Два человека пострадали в Барнауле после столкновения трех иномарок
На Алтае мужчина убил собутыльника за мат в присутствии женщины
Улететь в Казань из Барнаула будет проще
На нацпроект «Образование» на Алтае потратят 3 млрд рублей
Неизвестные сообщили в Бийске о минировании городской больницы