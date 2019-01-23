Кефир и кефирный продукт: в чем разница

СЕГОДНЯ 06:29 2019-01-23T06:30:27+03:00

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Кефир – это кисломолочный продукт смешанного молочнокислого и спиртового брожения. Для его производства используется закваска, изготовленная на основе кефирных грибков. Никакой термообработке в процессе производства кефир проходить не должен.

Натуральный кефир не должен содержать никаких сторонних ингредиентов, кроме молока (лучше цельного или нормализованного) и закваски из кефирных грибков. В составе настоящего кефира вы никогда не увидите фруктовые наполнители и сухое молоко. Законодательно разрешено только введение в кефир бифидокультур и пробиотиков, которые положительно влияют на здоровье человека. На упаковке кефира обязательно должно указываться количество дрожжей и молочнокислых микроорганизмов в конце срока годности. Срок годности натурального кефира не может превышать 14 дней, если срок годности достигает 3-4 недель, то, вероятнее всего, продукт был подвергнут термообработке, что негативно скажется на его полезных свойствах. И речь уже тут идет не о натуральном кефире, а о кефирном продукте.

Кефирный продукт – это уже не кефир. В отличие от кефира он изготавливается на основе заквасок прямого внесения – сухого концентрата, содержащего молочнокислые бактерии. Это уже не гармоничное сочетание кефирных грибков и бактерий, а «засушенные» микроорганизмы.

Минусом кефирного продукта является также то, что он может подвергаться термической обработке. К тому же, при его производстве может использоваться сухое молоко.

Проверить кисломолочные продукты на соответствие нормативной документации вы можете в ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория».

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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