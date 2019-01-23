2019-01-23T06:25:26+03:00
Происшествия

Жительница Барнаула украла у знакомой несколько пар сережек

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Барнаула пригласила в гости знакомую. После ее ухода девушка обнаружила, что пропало несколько пар сережек. Тогда она обратилась с заявлением в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, потерпевшая не сразу пошла в полицию. Несколько дней она пыталась дозвониться до своей знакомой, но та не отвечала на звонки. Девушка оценила причиненный ей ущерб в 15 тысяч рублей.

Вскоре полицейским удалось задержать подозреваемую в краже. 21-летняя девушка призналась, что успела продать ювелирные украшения неизвестным ей лицам.

В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража, то есть хищение чужого имущества).

Известно, что ранее подозреваемая в краже не имела проблем с законом, но теперь она вряд ли сможет избежать судимости.

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