2019-01-23T06:19:28+03:00
Общество

Военные перекроют алтайские трассы 23 января

Лучше заранее спланировать свой маршрут
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае ограничат движения на трассах. Связано это с движением военных колон.

Как сообщает краевая Госавтоинспекция, ограничение введут для всех видов транспорта в среду, 23 января, на следующих участках дорог:

– «Косиха – Р-256 – (н.п. Украинский)» с 20:35 до 23:35;

– «Косиха – Р-256 – (н.п. Косиха)» с 20:45 до 23:45;

– «Косиха – Р-256 – (стела «Колоски»)» с 20:55 до 23:55.

Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее планировать свой маршрут.

Читайте также

Машина мэра Барнаула на парковке для инвалидов: водителя могут лишить премии

ГИБДД Барнаула выясняет обстоятельства инцидента возле здания городской администрации. Дело в том, что Land Cruiser, на котором обычно ездит глава Барнаула Сергей Дугин, был замечен на парковочном месте для инвалидов (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мертвая женщина пролежала в барнаульской многоэтажке почти две недели
В Барнауле около музея «Город» запретят парковку
Житель Новоалтайска больше года насиловал племянницу
Александр Сурин назначен президентом - председателем правления «Запсибкомбанка»
Кефир и кефирный продукт: в чем разница
Жительница Барнаула украла у знакомой несколько пар сережек
Житель алтайского села улетел в кювет на угнанной иномарке
В Барнауле проходит рейд «Пешеходный переход»
Новый детский сад на 330 мест появится в Барнауле
Алтайский стрелок выиграл золото международных соревнований
Два человека пострадали в Барнауле после столкновения трех иномарок
На Алтае мужчина убил собутыльника за мат в присутствии женщины
Улететь в Казань из Барнаула будет проще
На нацпроект «Образование» на Алтае потратят 3 млрд рублей
Неизвестные сообщили в Бийске о минировании городской больницы