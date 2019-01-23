Военные перекроют алтайские трассы 23 января

СЕГОДНЯ 06:19 2019-01-23T06:19:28+03:00

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В Алтайском крае ограничат движения на трассах. Связано это с движением военных колон.

Как сообщает краевая Госавтоинспекция, ограничение введут для всех видов транспорта в среду, 23 января, на следующих участках дорог:

– «Косиха – Р-256 – (н.п. Украинский)» с 20:35 до 23:35;

– «Косиха – Р-256 – (н.п. Косиха)» с 20:45 до 23:45;

– «Косиха – Р-256 – (стела «Колоски»)» с 20:55 до 23:55.

Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее планировать свой маршрут.

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