2019-01-23T06:07:23+03:00
Происшествия

Житель алтайского села улетел в кювет на угнанной иномарке

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель алтайского села улетел в кювет на угнанной иномаркеЖитель алтайского села улетел в кювет на угнанной иномаркеФото: предоставлено пресс-службой
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Житель села Полковниково Алтайского края поплатился из-за своей неосторожности. Мужчина не только не запер автомобиль, но и оставил ключи в замке зажигания. В итоге его иномарку угнали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, угонщик не справился с управлением. Уже находясь на трассе в двух километрах от села Украинка угнанная Toyota слетела в кювет. Тогда злоумышленник украл из машины автомагнитолу, аккумулятор и огнетушитель, а после этого скрылся. Вскоре полицейские Косихинского района задержали подозреваемого. Похищенные предметы обнаружили в машине молодого человека. Полицейские изъяли украденные вещи и вернули хозяину.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбудили два уголовных дела по ч1. ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, второе – по признакам состава преступления по ст. 158 – кража.

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