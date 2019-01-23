В Барнауле проходит рейд «Пешеходный переход»

СЕГОДНЯ 05:55 2019-01-23T06:22:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 23 января, в Барнауле проходит профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю, наряды ДПС в этот день приближены к школам и дошкольным учреждениям. Рейд направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение водителями транспортных средств по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» предусмотрена санкция в виде штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. В случае если пешеход или пассажир транспортного средства нарушил ПДД, ему грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Только за 22 января 2019 года на дорогах Алтайского края произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. Ранены в авариях были 14 человек, в том числе трое детей.

Запишите телефончик

Дежурная часть УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю: 8(3852) 39-35-86.