2019-01-23T06:22:10+03:00
Общество

В Барнауле проходит рейд «Пешеходный переход»

Наряды ДПС дежурят вблизи школ и детских садов
Дарья САВЕНКО
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Рейд направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Рейд направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Фото: Дарья САВЕНКО
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В среду, 23 января, в Барнауле проходит профилактическое мероприятие «Пешеходный переход».

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю, наряды ДПС в этот день приближены к школам и дошкольным учреждениям. Рейд направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Госавтоинспекция напоминает, что за нарушение водителями транспортных средств по статье «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» предусмотрена санкция в виде штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. В случае если пешеход или пассажир транспортного средства нарушил ПДД, ему грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Только за 22 января 2019 года на дорогах Алтайского края произошло восемь дорожно-транспортных происшествий. Ранены в авариях были 14 человек, в том числе трое детей.

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Дежурная часть УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю: 8(3852) 39-35-86.

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