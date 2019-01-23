2019-01-23T05:31:18+03:00
Общество

Новый детский сад на 330 мест появится в Барнауле

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Новый детский сад на 330 мест появится в БарнаулеНовый детский сад на 330 мест появится в БарнаулеФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В Барнауле продолжается строительство нового детского сада в квартале 2009а на улице Сергея Ускова, 38. К настоящему времени завершена закладка фундамента будущего дошкольного учреждения. Строители приступили к возведению первого этажа.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, новый детский сад будет рассчитан на 330 мест. Участок, где строят дошкольное учреждение, с восточной стороны граничит с территорией школы, с других сторон находятся многоэтажные жилые дома. Двухэтажное здание будет состоять из пяти блоков, технологически связанных между собой. Завершить работы планируется в конце 2019 года.

В городской администрации подтвердили, что в 2019 году в Барнауле откроется еще четыре детских сада по адресам: ул. Ускова, 29, ул. Взлетная, пр. Южный Власихинский, 40 и в селе Власиха (ул. Первомайская, 57).

Новые детские сады будут рассчитаны на 270 – 330 мест. Всего в Барнауле в текущем году появится почти 1,5 тысячи мест в новых детских садах для малышей, из них 600 мест откроют в ясельных группах.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мертвая женщина пролежала в барнаульской многоэтажке почти две недели
В Барнауле около музея «Город» запретят парковку
Житель Новоалтайска больше года насиловал племянницу
Александр Сурин назначен президентом - председателем правления «Запсибкомбанка»
Кефир и кефирный продукт: в чем разница
Жительница Барнаула украла у знакомой несколько пар сережек
Военные перекроют алтайские трассы 23 января
Житель алтайского села улетел в кювет на угнанной иномарке
В Барнауле проходит рейд «Пешеходный переход»
Алтайский стрелок выиграл золото международных соревнований
Два человека пострадали в Барнауле после столкновения трех иномарок
На Алтае мужчина убил собутыльника за мат в присутствии женщины
Улететь в Казань из Барнаула будет проще
На нацпроект «Образование» на Алтае потратят 3 млрд рублей
Неизвестные сообщили в Бийске о минировании городской больницы