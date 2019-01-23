Новый детский сад на 330 мест появится в Барнауле

СЕГОДНЯ 05:31 2019-01-23T05:31:18+03:00

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В Барнауле продолжается строительство нового детского сада в квартале 2009а на улице Сергея Ускова, 38. К настоящему времени завершена закладка фундамента будущего дошкольного учреждения. Строители приступили к возведению первого этажа.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, новый детский сад будет рассчитан на 330 мест. Участок, где строят дошкольное учреждение, с восточной стороны граничит с территорией школы, с других сторон находятся многоэтажные жилые дома. Двухэтажное здание будет состоять из пяти блоков, технологически связанных между собой. Завершить работы планируется в конце 2019 года.

В городской администрации подтвердили, что в 2019 году в Барнауле откроется еще четыре детских сада по адресам: ул. Ускова, 29, ул. Взлетная, пр. Южный Власихинский, 40 и в селе Власиха (ул. Первомайская, 57).

Новые детские сады будут рассчитаны на 270 – 330 мест. Всего в Барнауле в текущем году появится почти 1,5 тысячи мест в новых детских садах для малышей, из них 600 мест откроют в ясельных группах.