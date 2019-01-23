2019-01-23T04:50:51+03:00
Спорт

Алтайский стрелок выиграл золото международных соревнований

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Алтайский стрелок выиграл золото международных соревнований Фото: "Алтайский спорт"Алтайский стрелок выиграл золото международных соревнований Фото: "Алтайский спорт"
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Известный алтайский стрелок Сергей Каменский после своих прошлогодних успехов продолжает доказывать, что он не зря находится в элите мирового стрелкового спорта.

Как пишет «Алтайский спорт», в настоящее время в австрийском Инсбруке проходят международные соревнования по стрельбе из пневматического оружия Meyton Cup.

В олимпийской дисциплине «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, выступили 49 спортсменов из 10 стран мира, а лучшим среди них оказался наш земляк – Сергей Каменский. Серебряная награда досталась бронзовому призёру Олимпийских игр 2016 года, победителю и призёру чемпионатов Европы и кубков мира Владимиру Масленникову из Ямало-Ненецкого автономного округа. Замкнул тройку лидеров Бернард Пикл из Австрии.

Напомним, что 2018 год оказался весьма удачным для Сергея Каменского – он стал чемпионом мира. В 2016 году алтайский стрелок завоевал золото чемпионата Европы и серебряную медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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