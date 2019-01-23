СЕГОДНЯ 04:09 2019-01-23T04:09:09+03:00

Два человека пострадали в Барнауле после столкновения трех иномарок Автор фото: Александр перец

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Дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей произошло в Барнауле на Павловском тракте накануне, 22 января.

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, сначала столкнулись автомобиль Honda Fit, за рулем которого находился 31-летний мужчина и Toyota Tercel под управлением 23-летней девушки. После удара одна из иномарок задела припаркованный автомобиль Hyundai Solaris. Известно, что в этой аварии пострадали водители автомобилей Honda Fit и Toyota Tercel. Им была оказана медицинская помощь на месте. Госпитализация не потребовалась.

Очевидцы сообщают, что когда произошло это ДТП, послышался сильный хлопок, похожий на взрыв. Многие сильно испугались.

После того, как случилась эта авария, на данном участке Павловского тракта образовался серьезный затор. На протяжении длительного времени движение транспорта было сильно затруднено.