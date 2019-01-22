2019-01-22T16:43:36+03:00
Происшествия

На Алтае мужчина убил собутыльника за мат в присутствии женщины

Иван ОЛЕКСЮК
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28-летний житель одного из сел Бийского района убил собутыльника за бранное высказывание в присутствии женщины.

По данным следствия, 6 ноября 2018 обвиняемый из-за малозначительного повода избил знакомого, а потом причинил ему резаную рану в область шеи.

- Злоумышленник перенес мужчину на территорию усадьбы, где оставил лежать на заснеженной земле на длительный период времени при низкой температуре воздуха. 29-летний потерпевший скончался от общего переохлаждения организма, приведшего к остановке сердечной и дыхательной деятельности, - сообщает краевой Следственный комитет.

Против него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что обвиняемый причастен к краже металлической банной печи с баком под воду у односельчанки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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