Улететь в Казань из Барнаула будет проще

СЕГОДНЯ 15:42 2019-01-22T15:42:43+03:00

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В барнаульском аэропорту увеличилось число рейсов из краевой столицы в Казань. С января самолеты будут отправляться дважды в неделю.

- Рейс открыт при поддержке федерального бюджета согласно утвержденному списку маршрутов на 2019 год, субсидируемых Росавиацией по постановлению правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1242. Софинансирование Алтайского края и Республики Татарстан - по 30,5%», - сообщает краевое правительство со ссылкой на аэропорт имени Германа Титова.

Рейс выполняет авиакомпания «ЮВТ АЭРО». В четверг самолет «Барнаул - Казань» отправляется в 7 часов 50 минут, в воскресенье - в 10 часов 30 минут. Улететь из Татарстана в столицу Алтайского края можно в среду и воскресенье. Стоимость билета в одну сторону - от 5700 рублей.

Уточнить информацию можно в справочной аэропорта по телефону (3852) 54-30-09, а также у агентов сети касс «Аэропорт» по телефонам: (3852) 35-03-53, 54-31-00, 54-01-40.