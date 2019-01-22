2019-01-22T15:16:44+03:00
Общество

На нацпроект «Образование» на Алтае потратят 3 млрд рублей

Иван ОЛЕКСЮК
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Такое заявление сделал губернатор региона Виктор Томенко. Причем потратить 3 млрд рублей на реализацию проекта «Образование» планируют в течение шести лет.

Отмечается, что Алтайский край уже включился в восемь из десяти федеральных проектов. Разработаны соответствующие документы, определены мероприятия, предусмотрено финансирование, включение в государственные и целевые программы.

- Сегодня мы уже можем твердо говорить, что на реализацию мероприятий национального проекта в сфере образования Алтайского края направим около трех миллиардов рублей в соотношении федеральных и краевых средств примерно 50х50. Полагаю, что когда будет завершена доработка проектов на федеральном уровне, мы сможем рассчитывать и на дополнительные мероприятия и средства. Национальный проект - один из элементов программы развития системы образования. В целом ежегодно на систему образования мы тратим около 25 миллиардов рублей в год, - заявил Виктор Томенко.

В Алтайском крае нацпроект «Образование» будет реализовываться по восьми направлениям. Это «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Социальная активность» и «Новые возможности для каждого».

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