2019-01-22T14:03:34+03:00
Происшествия

Неизвестные сообщили в Бийске о минировании городской больницы

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Неизвестные сообщили в Бийске о минировании городской больницыНеизвестные сообщили в Бийске о минировании городской больницыФото: газеты «Бийский рабочий»
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Серьезный переполох произошел сегодня в Центральной городской больнице Бийска. Неизвестные сообщили о том, что здание заминировано.

Как пишет «Бийский рабочий», людей в экстренном порядке пришлось эвакуировать на улицу. Очевидцы сообщают, что на месте было много полицейских, которые перекрыли улицу Садовую, на которой и находится больница.

После проверки здания выяснилось, что никакого взрывного устройства там нет. Из «подозрительных» предметов был найден лишь оставленный кем-то пакет с цветком.

По данным издания больные и медперсонал уже вернулись в больницу. Все ограничения на прилегающей территории сняты.

Теперь в ситуации предстоит разобраться полиции. Если личность злоумышленника установят, ему может грозить штраф от 500 до 700 тысяч рублей, или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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