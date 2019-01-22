2019-01-22T13:43:23+03:00
Общество

Алтай-Кокс заботится о безопасных условиях труда

САПОЖКОВА Александра
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Алтай-Кокс заботится о безопасных условиях трудаАлтай-Кокс заботится о безопасных условиях трудаФото: предоставлено пресс-службой
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Алтай-Кокс направил в 2018 году более 110 млн рублей на улучшение условий труда работников и повышение промышленной безопасности.

В производственных и бытовых помещениях обновили системы вентиляции, кондиционирования и освещения, установили дополнительные автоматы питьевой воды, отремонтировали ограждения вокруг движущихся механизмов. Для работников закупили новую спецодежду, спецобувь и современные средства индивидуальной защиты.

На теплоэлектроцентрали приступили к внедрению системы блокировки источников энергии LOTO . Система позволяет механически блокировать все возможные источники энергии и тем самым минимизировать влияние человеческого фактора при проведении работ.

На предприятии открыли учебно-тренировочный полигон для отработки навыков безопасного поведения в замкнутых пространствах – цистернах, конвейерах, бункерах, коллекторах и других.

Приобрели современную пожарную автоцистерну, оснащенную инновационными средствами пожаротушения, что повысит эффективность работы пожарно-аварийной спасательной службы.

Более 900 сотрудников прошли обучение и аттестацию для выполнения работ на опасных производственных объектах и получили допуски на их обслуживание.

Помимо этого, Алтай-Кокс финансирует профилактические мероприятия для поддержания и укрепления здоровья сотрудников – от плановых медосмотров до организации лечения в санаториях Алтайского края.

В 2018 году Алтай-Кокс занял первое место в краевом конкурсе «Лучший социально-ответственный работодатель года» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

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