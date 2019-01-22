Уволенный за пьянку барнаулец украл аккумуляторы со снегопогрузчика
Бывший работник «Автодорстроя» решил отомстить своему работодателю, за увольнение. Покидая предприятие, он успел снять со снегопогрузчика две аккумуляторные батареи.
Как сообщил заместитель прокурора Ленинского района Барнаула Дмитрий Репин, все произошло в декабре 2018 года. Один из сотрудников «Автодорстроя» вышел на работу в алкогольном опьянении. Руководитель подразделения, где работал мужчина, решил не церемониться с нарушителем, и принял решение его уволить.
Обвиняемый в свою очередь решил отомстить начальнику. В этот же день он снял аккумуляторы со снегопогрузчика, на котором работал на городских улицах.
Лишь спустя 10 дней украденные аккумуляторные батареи были возвращены в «Автодорстрой» и снегопогрузчик вновь вышел на уборку города от снега.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.