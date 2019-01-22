2019-01-22T12:39:08+03:00
Происшествия

Уволенный за пьянку барнаулец украл аккумуляторы со снегопогрузчика

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Бывший работник «Автодорстроя» решил отомстить своему работодателю, за увольнение. Покидая предприятие, он успел снять со снегопогрузчика две аккумуляторные батареи.

Как сообщил заместитель прокурора Ленинского района Барнаула Дмитрий Репин, все произошло в декабре 2018 года. Один из сотрудников «Автодорстроя» вышел на работу в алкогольном опьянении. Руководитель подразделения, где работал мужчина, решил не церемониться с нарушителем, и принял решение его уволить.

Обвиняемый в свою очередь решил отомстить начальнику. В этот же день он снял аккумуляторы со снегопогрузчика, на котором работал на городских улицах.

Лишь спустя 10 дней украденные аккумуляторные батареи были возвращены в «Автодорстрой» и снегопогрузчик вновь вышел на уборку города от снега.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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