2019-01-22T12:17:59+03:00
Происшествия

Виновный в убийстве четырех строителей на Алтае получил высшую меру наказания

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Состоялся суд над двумя братьями, которые в мае 2017 года, зверски убили четырех строителей, приехавших на заработки в Егорьевский район Алтайского края.

Как сообщила прокурор отдела государственных обвинителей Марина Тилилицина, поводом для преступления стал конфликт между супругой одного из осужденных и потерпевшими.

Следствие установило, что два брата глубокой ночью ворвались в сторожку, где спали строители. Мстители стали избивать сонных людей, а один из двух нападавших нанес обидчикам своей жены несколько ударов ножом. После этого братья облили еще живых людей горючей жидкостью и подожгли. Все четверо потерпевших погибли от серьезных ожогов.

На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Алтайский краевой суд приговорил одного из обвиняемых к пожизненному лишению свободы, а его младшего брата к 15 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Осужденные и их защитники, обжаловали приговор в Верховном Суде Российской Федерации, но его оставили без изменений.

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