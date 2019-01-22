2019-01-22T11:32:38+03:00
Общество

Прокуратура согласилась с тем, что в Барнауле плохо очищают дороги от снега

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Прокуратура согласилась с тем, что в Барнауле плохо очищают дороги от снегаПрокуратура согласилась с тем, что в Барнауле плохо очищают дороги от снегаФото: Олег УКЛАДОВ
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После того, как в СМИ появились материалы о том, что в Барнауле участились случаи получения травм горожанами из-за гололеда, прокуратура города провела проверку по этому поводу.

Как сообщила старший помощник прокурора Барнаула Татьяна Максименко, в Барнауле выявлены многочисленные недостатки при содержании дорог, тротуаров, пешеходных переходов, и остановок общественного транспорта.

В частности в краевом центре обнаружили наличие снежного наката, колейности, наледи, а также снежные валы на отдельных участках.

В прокуратуре признали, что ненадлежащее содержание улично-дорожной сети создает опасность причинения вреда жизни и здоровью людей, а также угрожает повреждением их имущества.

По результатам проверки главе Барнаула Сергею Дугину внесли представление об устранении выявленных нарушений, а также привлечении к ответсвенности виновных лиц.

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