2019-01-22T11:08:14+03:00
Общество

Огонь уничтожил дом многодетной семьи из Барнаула, нужна помощь

САПОЖКОВА Александра
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Некогда уютный дом многодетной семьи Пешковых из Барнаула уничтожил пожар. Без крова остались супруги и их четверо детей. Причина ЧП пока неизвестна (результаты экспертизы еще не готовы). Предположительно, возгорание произошло на крыше.

- Я проснулась от того, что не могла дышать. Что делать - не знаю. Муж говорит - буди скорей детей. Дочка Альбина начала маленького будить. А он уткнулся в диван и не реагирует, - вспоминает Татьяна Пешкова. хозяйка дома.

Пострадавшая от пожара многодетная семья из Барнаула просит помощи."Наши новости"

Трехлетнего мальчика удалось вынести в последний момент. Он надышался дымом, и выжил только благодаря своевременной помощи медиков.

Сейчас в жилище - грязь, примерзшие к полу вещи, сырость. Семье предстоит большой капитальный ремонт. Вероятно, придется менять потолок, покупать всю мебель. Но средств нет даже на предметы первой необходимости.

- Семья просит помощи у всех неравнодушных. Они будут рады обуви, одежде, канцелярии, мебели, стройматериалам, - сообщают «Наши новости».

Номер банковской карты Татьяны Пешковой: 4276021346959682, телефон: 8923-754-28-72.

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