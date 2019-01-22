Советскую винтовку и боеприпасы нашли у жителя Новоалтайска

СЕГОДНЯ 10:41 2019-01-22T10:41:49+03:00

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Ближайшие четыре года 60-летний житель Новоалтайска рискует провести за решеткой. Этот срок он может получить за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, при проведении осмотра квартиры подозреваемого полицейские обнаружили мелкокалиберную винтовку ТОЗ калибра 5,6 мм и 200 патронов к ней. Мужчина пояснил, что все это он приобрел у неизвестного ему человека более 20 лет назад.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Известно, что ранее он имел судимость за коммерческий подкуп.