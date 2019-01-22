2019-01-22T10:41:49+03:00
Происшествия

Советскую винтовку и боеприпасы нашли у жителя Новоалтайска

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ближайшие четыре года 60-летний житель Новоалтайска рискует провести за решеткой. Этот срок он может получить за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, при проведении осмотра квартиры подозреваемого полицейские обнаружили мелкокалиберную винтовку ТОЗ калибра 5,6 мм и 200 патронов к ней. Мужчина пояснил, что все это он приобрел у неизвестного ему человека более 20 лет назад.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Известно, что ранее он имел судимость за коммерческий подкуп.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Несколько автомобилей могло раздавить в Барнауле бетонными плитами
«Русская кожа» перенесла ввод в эксплуатацию своего завода на Алтае
ЛДПРовцы устроили обнимашки на улицах Барнаула
Впервые в Барнауле состоится российский этап Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко
Барнаульцы устроили поминки по сгоревшему дому купца Морозова
Четыре человека пострадали в Бийске в ДТП с пассажирским автобусом
Водитель ВАЗа устроил массовую аварию в Барнауле
«Алтай» потерпел на выезде разгромное поражение от «Мордовии»
Бывшего гаишника и трех барнаульцев будут судить за мошенничество со страховками
Почти 800 человек приняли участие в барнаульском лыжном марафоне
Больше 690 млн рублей направят на ремонт объектов культуры
На ремонт котельных в Алтайском крае направят 100 млн рублей
Уголовное дело возбудили в Барнауле после таинственного исчезновения мужчины
Больше миллиона рублей долгов по зарплате накопила директор барнаульской УК