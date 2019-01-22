Несколько автомобилей могло раздавить в Барнауле бетонными плитами
Несколько легковых автомобилей чудом не пострадали в ЧП, которое произошло в Барнауле сегодня, 22 января. Во время движения из кузова грузовика на дорогу выпали бетонные плиты.
Об инциденте сообщили подписчики паблика «Barnaul22». Известно, что ЧП произошло на шоссе Ленточный бор в районе Змеиногорского тракта. Людям, которые в этот момент ехали за грузовиком, повезло, что тяжелые бетонные плиты свалились в сторону обочины. Между тем, оказался занят крайний правый ряд.
В настоящее время горожане активно оставляют комментарии под сообщением по поводу произошедшего инцидента.
– Что-то они с этими плитами падающими надоели уже. Может закончиться и жертвами халатность такая, – написал Артем Хошин.
– Если на машину так упадут, раздавят как под прессом, – добавил Олег Савченко.
– В одном и том же месте уже какой раз. И благо без пострадавших. Но ведь так не может быть всегда. А потом будем искать виноватых, – написала Олеся Иванова.
Пока остается неясным, понесет ли кто-нибудь наказание за произошедшее ЧП.