СЕГОДНЯ 10:18 2019-01-22T10:18:39+03:00

Несколько автомобилей могло раздавить в Барнауле бетонными плитами Фото: со страницы vk.com/barneos22

Изменить размер текста: A A

Несколько легковых автомобилей чудом не пострадали в ЧП, которое произошло в Барнауле сегодня, 22 января. Во время движения из кузова грузовика на дорогу выпали бетонные плиты.

Об инциденте сообщили подписчики паблика «Barnaul22». Известно, что ЧП произошло на шоссе Ленточный бор в районе Змеиногорского тракта. Людям, которые в этот момент ехали за грузовиком, повезло, что тяжелые бетонные плиты свалились в сторону обочины. Между тем, оказался занят крайний правый ряд.

В настоящее время горожане активно оставляют комментарии под сообщением по поводу произошедшего инцидента.

– Что-то они с этими плитами падающими надоели уже. Может закончиться и жертвами халатность такая, – написал Артем Хошин.

– Если на машину так упадут, раздавят как под прессом, – добавил Олег Савченко.

– В одном и том же месте уже какой раз. И благо без пострадавших. Но ведь так не может быть всегда. А потом будем искать виноватых, – написала Олеся Иванова.

Пока остается неясным, понесет ли кто-нибудь наказание за произошедшее ЧП.