ЛДПРовцы устроили обнимашки на улицах Барнаула

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-22T09:22:26+03:00

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Активисты ЛДПР накануне, 21 января, во Всемирный день объятий, вышли на улицы Барнаула и начали обнимать горожан.

Инициатор «обнимательной» акции - партиец Сергей Булаев считает, что сейчас слишком много негатива, и людей надо радовать:

- Негатив льется отовсюду – из телефонов, телевизоров, из разговоров в транспорте. А надо ведь и радовать людей! Тем более и повод подходящий - хороший, добрый праздник.

ЛДПРовцы «обняли» сотни барнаульцев. Каждому достался еще и подарок – часы, канцтовары и кружка с партийной символикой, сообщили в пресс-службе алтайского отделения ЛДПР.

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