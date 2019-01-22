2019-01-22T06:32:05+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в Бийске в ДТП с пассажирским автобусом

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пассажирский автобус врезался в электроопору после столкновения с легковым автомобилем. Дорожно-транспортное происшествие произошло в Бийске накануне, 21 января.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Алтайского края, авария произошла в 18 часов 20 минут на улице Воинов Интернационалистов. 25-летняя девушка, которая находилась за рулем автомобиля «Лада-Калина», при повороте налево не убедилась в безопасности маневра. В результате легковушка столкнулась с пассажирским автобусом, который в это время уже пошел на обгон отечественного автомобиля. От удара автобус отбросило в электроопору. В результате аварии пострадали четыре пассажирки автобуса.

Женщины получили различные телесные повреждения. Им была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Госпитализация не потребовалась.

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

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