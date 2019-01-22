2019-01-22T06:32:45+03:00
Происшествия

Водитель ВАЗа устроил массовую аварию в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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Пять автомобилей столкнулись утром 22 января на улице Загородной в Барнауле.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, авария произошла в 7.50 в районе дома № 25.

- Водитель 1997 года рождения на автомобиле ВАЗ 2104 допустил столкновение с четырьмя автомобилями: «Киа Рио», «Рено Логан», «Тойота Корона» и «Форд Фокус», - рассказали в ГИБДД.

В результате аварии травмы получили ребенок 2014 года рождения (пассажир автомобиля «Киа Рио») и водитель ВАЗа. По факту проводится проверка.

Возможная причина происшествия – неблагоприятная погода (мокрый снег, гололед). Госавтоинспекция Барнаула призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах.

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