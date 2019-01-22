Бывшего гаишника и трех барнаульцев будут судить за мошенничество со страховками

СЕГОДНЯ 05:01 2019-01-22T05:01:14+03:00

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В Барнауле теперь уже бывший гаишник и трое барнаульцев решили поднять денег по старой схеме. В результате их будут судить за мошенничество со страховками.

Как рассказали в краевом Следственном комитете, в 2016 году они инициировали фиктивные аварии с уже битыми машинами и оформляли их как свежие ДТП для получения выплат по страховкам.

- Сумма выплат варьировалась от 165 до 400 тысяч рублей. Следствием доказаны пять фактов мошеннических действий обвиняемых, в трех из которых активное участие принимал бывший сотрудник полиции, - сообщает ведомство.

Один из участников мошеннической схемы на стадии предварительного следствия согласился сотрудничать. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Оперативное сопровождение по делам осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ по Алтайскому краю.

Следствием собраны достаточные доказательства причастности обвиняемых к мошенничеству, в связи с чем уголовные дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.