Почти 800 человек приняли участие в барнаульском лыжном марафоне

СЕГОДНЯ 04:18 2019-01-22T06:01:28+03:00

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Почти 800 человек приняли участие в лыжном марафоне в Барнауле в воскресенье, 20 января. 50-километровый забег прошел по маршруту лыжная база «Динамо» - село Зимари - лыжная база «Динамо».

По дистанции шли классическим стилем. На финише участники получили подарки от одной из самых крупных торговых сетей.

- В общей сложности их получили 710 лыжников, в том числе 116 человек, которые сошли с дистанции из-за усталости. Прошли без нарушений весь маршрут и дошли до финиша 594 лыжника. Хотя марафон не был спортивным соревнованием, первые 20 финишёров получили призы от компании «Фишер» - чехлы на лыжи и спортивные шапочки, - сообщает «Алтайский спорт».

Подобные лыжные забеги на «Трассе здоровья» проводятся каждый месяц, принять в них участие может любой желающий.