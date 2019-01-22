2019-01-22T06:01:28+03:00
Спорт

Почти 800 человек приняли участие в барнаульском лыжном марафоне

Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Почти 800 человек приняли участие в лыжном марафоне в Барнауле в воскресенье, 20 января. 50-километровый забег прошел по маршруту лыжная база «Динамо» - село Зимари - лыжная база «Динамо».

По дистанции шли классическим стилем. На финише участники получили подарки от одной из самых крупных торговых сетей.

- В общей сложности их получили 710 лыжников, в том числе 116 человек, которые сошли с дистанции из-за усталости. Прошли без нарушений весь маршрут и дошли до финиша 594 лыжника. Хотя марафон не был спортивным соревнованием, первые 20 финишёров получили призы от компании «Фишер» - чехлы на лыжи и спортивные шапочки, - сообщает «Алтайский спорт».

Подобные лыжные забеги на «Трассе здоровья» проводятся каждый месяц, принять в них участие может любой желающий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Четыре человека пострадали в Бийске в ДТП с пассажирским автобусом
Водитель ВАЗа устроил массовую аварию в Барнауле
«Алтай» потерпел на выезде разгромное поражение от «Мордовии»
Бывшего гаишника и трех барнаульцев будут судить за мошенничество со страховками
Больше 690 млн рублей направят на ремонт объектов культуры
На ремонт котельных в Алтайском крае направят 100 млн рублей
Уголовное дело возбудили в Барнауле после таинственного исчезновения мужчины
Больше миллиона рублей накопила долги по зарплате директор барнаульской УК
Почти 25: «Алтайкрайстат» подсчитал среднюю зарплату в крае за 2018 год
Жительница Рубцовска все свои сбережения перевела мошенникам
Машина мэра Барнаула стояла на парковке для инвалидов
Еще один барнаулец избежал преследования по «экстремистской» статье
ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с агрокомпанией «Сингента»
Бийчане вывешивают сумки за окнами
Пенсионерка потеряла 30 тысяч, пытаясь продать дачный участок
На Алтае хотят построить третью федеральную трассу
Прокуратура: «Евробус-Плюс» выпускал на линию неисправные автобусы
Алтайская лаборатория исследует яйца на патогенные микроорганизмы
Показатели регулярности рейсов «Уральских авиалиний» по итогам 2018 года увеличились на 4%
Когда пройдет «Сибирская Масленица»-2019 в Алтайском крае
На Алтае разработали покрытие, которое упрочняет детали машин
На Алтай-Коксе стартуют конкурсы профессионального мастерства
Стали известны самые популярные книги среди барнаульцев
Коммунисты вышли в желтых жилетах на протестную акцию в Барнауле
Новая современная школа на 550 учащихся открывается в Барнауле
Преподавателя одного из алтайских вузов осудили за взятки
Хоккеисты «Алтая» уступили «Мордовии» на выезде
Власти озвучили планы по ремонту моста на Новом рынке в Барнауле