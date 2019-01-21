На ремонт котельных в Алтайском крае направят 100 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-21T17:23:43+03:00

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В семи районах Алтайского края займутся модернизацией системы теплоснабжения. На эти цели из регионального бюджета выделили 100 млн рублей.

Как сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, капитальный ремонт котельных и тепловых сетей запланирован в селах Верх-Катунское Бийского района, Хлеборобное Быстроистокского района, Залесово Залесовского района, Краснощеково Краснощековского района, Усть-Калманка Усть-Калманского района, Чарышское Чарышского района, а также в Камне-на-Оби.

Муниципалитеты получат от 6,8 до 28,4 миллионов рублей. Доля софинансирования за счет местных бюджетов составит 1%. Наибольший объем субсидии 28,4 миллиона рублей будет направлен в Чарышский район.

В ведомстве отмечают, что запланированные работы позволят улучшить качество предоставления услуги отопления, повысят надежность теплоснабжения, снизят затраты на производство и передачу тепловой энергии.