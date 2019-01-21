Уголовное дело возбудили в Барнауле после таинственного исчезновения мужчины

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-21T16:31:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти три месяца в Барнауле не могут найти Валерия Анатольевича Ердакова. 50-летний мужчина ушел из дома 30 октября 2018 года. С этого времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, в связи с тем, что на протяжении длительного времени нет никаких сведений о разыскиваемом, принято решение о возбуждении уголовного дела.

Приметы пропавшего: на вид 50 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волос темный, короткий с сединой, глаза карие. Особые приметы: частично отсутствуют пальцы рук.

На момент исчезновения мужчина был одет в красную куртку, синие джинсы, черные ботинки с острым носком, на задней части ботинок имеется металлическая цепочка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего человека, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (3852) 29-80-39, 29-80-94 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).