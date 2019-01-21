2019-01-21T16:31:29+03:00
Происшествия

Уголовное дело возбудили в Барнауле после таинственного исчезновения мужчины

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Почти три месяца в Барнауле не могут найти Валерия Анатольевича Ердакова. 50-летний мужчина ушел из дома 30 октября 2018 года. С этого времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, в связи с тем, что на протяжении длительного времени нет никаких сведений о разыскиваемом, принято решение о возбуждении уголовного дела.

Приметы пропавшего: на вид 50 лет, среднего телосложения, рост 170 см, волос темный, короткий с сединой, глаза карие. Особые приметы: частично отсутствуют пальцы рук.

На момент исчезновения мужчина был одет в красную куртку, синие джинсы, черные ботинки с острым носком, на задней части ботинок имеется металлическая цепочка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего человека, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (3852) 29-80-39, 29-80-94 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На ремонт котельных в Алтайском крае направят 100 млн рублей
Больше миллиона рублей накопила долги по зарплате директор барнаульской УК
Почти 25: «Алтайкрайстат» подсчитал среднюю зарплату в крае за 2018 год
Жительница Рубцовска все свои сбережения перевела мошенникам
Машина мэра Барнаула стояла на парковке для инвалидов
Еще один барнаулец избежал преследования по «экстремистской» статье
ВТБ Пенсионный фонд заключил договор с агрокомпанией «Сингента»
Бийчане вывешивают сумки за окнами
Пенсионерка потеряла 30 тысяч, пытаясь продать дачный участок
На Алтае хотят построить третью федеральную трассу
Прокуратура: «Евробус-Плюс» выпускал на линию неисправные автобусы
Алтайская лаборатория исследует яйца на патогенные микроорганизмы
Показатели регулярности рейсов «Уральских авиалиний» по итогам 2018 года увеличились на 4%
Когда пройдет «Сибирская Масленица»-2019 в Алтайском крае
На Алтае разработали покрытие, которое упрочняет детали машин
На Алтай-Коксе стартуют конкурсы профессионального мастерства
Стали известны самые популярные книги среди барнаульцев
Коммунисты вышли в желтых жилетах на протестную акцию в Барнауле
Новая современная школа на 550 учащихся открывается в Барнауле
Преподавателя одного из алтайских вузов осудили за взятки
Хоккеисты «Алтая» уступили «Мордовии» на выезде
Власти озвучили планы по ремонту моста на Новом рынке в Барнауле