Больше миллиона рублей накопила долги по зарплате директор барнаульской УК

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-21T15:39:28+03:00

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Директору барнаульской управляющей компании ООО «Ваш выбор» придется в суде отвечать за серьезную задержку зарплаты своим сотрудникам. Долги перевалили за миллион рублей.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, все началось с того, что директор управляющей компании в период с октября 2017 года по январь 2018 года не выплачивала заработную плату двум дворникам. Долги перед ними составили более 100 тысяч рублей.

Кроме того, обвиняемая полностью не выплачивала зарплату за два месяца еще 21 сотруднику. Сумма невыплаченной заработной платы варьировалась от 23 до 70 тысяч рублей перед каждым сотрудником и составила в общей сложности более 1 миллиона рублей. Организация так и не покрыла долги перед своими работниками.

В ходе следствия директор управляющей компании так и не признала своей вины. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.