2019-01-21T14:05:30+03:00
Экономика

Почти 25: «Алтайкрайстат» подсчитал среднюю зарплату в крае за 2018 год

САПОЖКОВА Александра
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ДеньгиДеньгиФото: Олег УКЛАДОВ
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Среднемесячная заработная плата в Алтайском крае за январь-ноябрь 2018 года составила 24 944 рублей. Такие данные приводит «Алтайкрайстат».

- Это на 12,4% выше, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, - отметили в ведомстве.

Самая высокая заработная плата – 49 758 рублей - у тех, кто занимается грузовыми перевозками на железнодорожном транспортае. На втором месте находятся сотрудники финансовых и страховых организаций с ежемесячными 41 860 рублями. Замыкают тройку «богачей» занятые производством компьютеров, электронных и оптических изделий - 40 161 рубль.

Ну, а тройка самых бедных выглядит следующим образом:

17 150 рублей – люди, связанные с деятельностью водного транспорта,

16 484 рублей - работники почтовой связи и прочих курьерских служб,

15 227 рублей - сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания.

Отмечается, что средняя численность работников на Алтае составляет 594 483 человек.

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