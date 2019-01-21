Жительница Рубцовска все свои сбережения перевела мошенникам

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-21T12:56:10+03:00

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Пожилая жительница Рубцовска серьезно поплатилась за свою доверчивость. Пенсионерка перевела мошенникам все свои сбережения, а именно 70 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, на мобильный телефон потерпевшей позвонила неизвестная ей девушка. Представившись сотрудницей банка, она предложила пенсионерке защитить ее счет и создать сейф-ячейку. Следуя инструкциям, доверчивая пенсионерка с помощью ноутбука перевела на указанный ей счет 70 тысяч рублей. Буквально на следующий день женщина пошла в банк, чтобы удостовериться в сохранности средств, но оказалось, что деньги с ее счета пропали.

Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время установлено, что звонок был совершен с абонентского номера, зарегистрированного в Ставропольском крае. Проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление лица, совершившего мошенничество.