2019-01-21T12:00:18+03:00
Общество

Еще один барнаулец избежал преследования по «экстремистской» статье

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Еще один барнаулец избежал преследования по «экстремисткой» статьеЕще один барнаулец избежал преследования по «экстремисткой» статьеФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Барнаулец Даниил Маркин, который ранее стал известен тем, что его обвиняют в экстремизме за репосты провокационных мемов, сообщил, что у него больше нет проблем с законом.

– Ушли на совещание! Пришла экспертиза, ненависть к верующим не выявлена! Решили закрыть дело по декриминализации, то есть без компенсации! У меня не осталось сил, чтобы судиться еще один год ради возможных 100к, – написал Даниил Маркин на своей странице «Вконтакте».

Ранее были прекращены громкие уголовные дела в отношении Марии Мотузной и Андрея Шашерина. Их также обвиняли по статье 282 УК РФ за провокационные мемы и репосты в социальных сетях.

По всей вероятности из-за послабления в законодательстве должен избежать наказания и Антон Ангел, которого также обвиняют в «экстремизме».

Кстати, оправдательный приговор для Даниила Маркина стал существенным подарком к юбилею. 17 января молодому человеку исполнилось 20 лет.

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